Тюмень за день: 16 апреля

Начальник Госавтоинспекции Тюменской области заключен под стражу
Расследование уголовного дела продолжается.
В Тюмени устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую нашли в Заречном парке
Женщина числилась пропавшей без вести с сентября 2020 года.
Общегородской субботник в Тюмени пройдет 17 апреля
Во время общегородского субботника тюменцы приведут в порядок территории, которые благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды".
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