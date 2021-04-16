Тюмень за день: 16 апреля

Начальник Госавтоинспекции Тюменской области заключен под стражу

Расследование уголовного дела продолжается.

В Тюмени устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую нашли в Заречном парке

Женщина числилась пропавшей без вести с сентября 2020 года.

Общегородской субботник в Тюмени пройдет 17 апреля

Во время общегородского субботника тюменцы приведут в порядок территории, которые благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды".