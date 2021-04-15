Тюмень за день: 15 апреля

В Тюменской области установлен пожароопасный сезон
Документ предусматривает организацию межведомственного взаимодействия региональных служб, органов местного самоуправления, федеральных силовых структур по обеспечению пожарной безопасности в лесах и проведении комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению лесных пожаров.
Медики просят тюменцев записываться на прививку от коронавируса правильно
Жителей региона просят записываться только в одну поликлинику, желательно — по месту прикрепления, и только одним из возможных способов.
Годовой прирост цен на продукты в Тюменской области в марте составил 6%
Годовой прирост цен на продовольственные товары в области замедлился и составил в марте 6,0% (6,1% в феврале).
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