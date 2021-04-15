Тюмень за день: 14 апреля

В Тюменской области пока не решили, как отпраздновать День Победы

Рассматривается несколько концепций мероприятий, приуроченных к празднованию 9 мая.

В Тюмени будут судить мошенницу, выманившую почти миллион за "магические услуги"

Екатеринбурженка разместила на одном из сайтов объявление об оказании услуг "по коррекции будущего, избавлению от соперницы, снятию венца безбрачия, заговору на деньги, возвращению мужа в семью, отвороту, избавлению от любовниц, заговору от пьянства".

В Тюмени пройдет горячая линия по вопросам сбора денег в школах

Задать вопросы и получить разъяснения специалистов можно 15 апреля с 14 до 17 часов