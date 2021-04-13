Тюмень за день: 13 апреля

18:00 13 апреля 2021
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Более 400 тюменцев привились от коронавируса вакциной от "Вектора"

Первая партия вакцины поступила в регион на прошлой неделе.

52 жителя Тюменской области обратились за медицинской помощью после присасывания клещец

Больше всего случаев присасывания клещей зарегистрировано в Тюмени.

Выплаты ко Дню Победы в Тюменской области получат 173 ветерана

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей.

Теги: Тюмень за день
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