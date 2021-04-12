Тюмень за день: 12 апреля

В Тюмени хотят назвать улицу именем космонавта Георгия Добровольского

У горожан есть одиннадцать дней, чтобы поддержать или не поддержать инициативу.

145 млн рублей на восстановление памятников архитектуры направит Тюменская область в 2021 году

В этом году будет закончена реставрация церкви Спаса на улице Ленина в Тюмени, а также завершена разработка проектов реставрации Спасской церкви и исторического здания на Базарной площади в Тобольске.

"Градостроитель" переходит на реабилитацию пациентов, тяжело перенесших коронавирус

Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", на базе которого феврале 2020 году был развернут первый в России коронавирусный обсерватор, возвращается к работе по основному профилю.