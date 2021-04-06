Тюмень за день: 6 апреля

От укусов клещей в Тюменской области пострадали уже 7 человек

За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 10 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.

25 человек погибли на тюменских трассах с начала 2021 года

За январь-март 2021 года на территории Тюменской области произошло 476 дорожно-транспортных происшествий.

Под Тюменью нетрезвая женщина съехала в кювет на авто, в котором перевозила трех детей

Инцидент случился 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта.