Тюмень за день: 6 апреля

От укусов клещей в Тюменской области пострадали уже 7 человек
За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 10 обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей.
25 человек погибли на тюменских трассах с начала 2021 года
За январь-март 2021 года на территории Тюменской области произошло 476 дорожно-транспортных происшествий.
Под Тюменью нетрезвая женщина съехала в кювет на авто, в котором перевозила трех детей
Инцидент случился 3 апреля в СНТ "Торфяник" в районе Велижанского тракта.
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