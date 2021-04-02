Тюмень за день: 2 апреля

На трассе под Тюменью ночью автобус сбил пешехода
По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении.
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