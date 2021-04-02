Тюмень за день: 2 апреля

18:00 02 апреля 2021
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На трассе под Тюменью ночью автобус сбил пешехода

По предварительным данным, мужчина шел по проезжей части дороги в попутном с транспортом направлении.

В Тюменской области мужчина попал под поезд

Грузовым поездом был смертельно травмирован мужчина 1982 года рождения.

Тюменские врачи спасли женщину в тяжелом состоянии после ДТП

Врачи диагностировали отрыв тощей кишки от основания корня брыжейки.

Теги: Тюмень за день
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