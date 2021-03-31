Тюмень за день: 31 марта

В Тюмени проходит обучение для людей с нарушениями зрения и слуха
За все время работы центра курсовое обучение в "Пышме" прошли уже 74 человека.
Средний дневной размер пособия на больничном в Тюменской области — 1052 рубля
За 2020 год в Тюменской области зафиксировано 650 109 случаев временной нетрудоспособности, это на 21,5% больше, чем в 2019 году.
На учете в тюменских медучреждениях 570 детей с расстройствами аутистического спектра
Как отмечает начальник управления департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова, семьям, в которых воспитываются дети с аутизмом, не нужно оставаться с этой проблемой наедине, специалисты реабилитационных центров готовы оказать всестороннюю помощь, проконсультировать и сопровождать семью с целью максимально возможной социализации и включения в общество.
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