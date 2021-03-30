Тюмень за день: 30 марта

Врачи вернули зрение тюменцу, которому в глаз попало полено

В результате к мужчине вернулось стопроцентное зрение.

В Тюменской области регистрируются случаи гриппа B

Отмечается, что заболевшие не были привиты против гриппа.

Тюменец совершил серию разбойных нападений на кредитные фирмы

Он рассказал, что все действия тщательно планировал и выбирал офисы, в которых, по его мнению, хранилось большое количество наличности.