Тюмень за день: 30 марта

18:00 30 марта 2021
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Врачи вернули зрение тюменцу, которому в глаз попало полено

В результате к мужчине вернулось стопроцентное зрение.

В Тюменской области регистрируются случаи гриппа B

Отмечается, что заболевшие не были привиты против гриппа.

Тюменец совершил серию разбойных нападений на кредитные фирмы

Он рассказал, что все действия тщательно планировал и выбирал офисы, в которых, по его мнению, хранилось большое количество наличности.

Теги: Тюмень за день
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