Тюмень за день: 26 марта

18:00 26 марта 2021
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В Тюменском районе пьяный водитель перевозил 19 детей в школьном автобусе

Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Тюменской области режим коронавирусных ограничений продлен до 25 апреля

Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

В Тюмени первые опрессовки начнутся 17 мая

На сайте УСТЭК появился предварительный график гидравлических испытаний теплосетей в Тюмени.

Теги: Тюмень за день
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