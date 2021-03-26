Тюмень за день: 26 марта

В Тюменском районе пьяный водитель перевозил 19 детей в школьном автобусе
Освидетельствование показало наличие 0,30 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Тюменской области режим коронавирусных ограничений продлен до 25 апреля
Решение принято на заседании регионального оперативного штаба.
В Тюмени первые опрессовки начнутся 17 мая
На сайте УСТЭК появился предварительный график гидравлических испытаний теплосетей в Тюмени.
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