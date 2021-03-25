Тюмень за день: 25 марта

18:00 25 марта 2021
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В Тюменской области в 2020 году на 16 % снизилось количество ДТП

На 13 процентов уменьшилось число раненых в ДТП, однако по-прежнему высокой является смертность.

Врачи удалили тюменцу "второй нос"

Врачи диагностировали у мужчины ринофиму — хроническое заболевание кожи носа.

Тюменцы обнаружили на окраинах города несколько незаконных свалок снега и мусора

Выявлено четыре участка незаконного складирования снега.

Теги: Тюмень за день
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