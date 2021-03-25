Тюмень за день: 25 марта

В Тюменской области в 2020 году на 16 % снизилось количество ДТП
На 13 процентов уменьшилось число раненых в ДТП, однако по-прежнему высокой является смертность.
Врачи удалили тюменцу "второй нос"
Врачи диагностировали у мужчины ринофиму — хроническое заболевание кожи носа.
Тюменцы обнаружили на окраинах города несколько незаконных свалок снега и мусора
Выявлено четыре участка незаконного складирования снега.
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