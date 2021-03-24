Тюмень за день: 24 марта

Прокурор Тюменской области организовал проверки по фактам ДТП с детьми
Несколько ДТП произошли на улицах Тюмени вчера, 23 марта.
В Тюменской области задержали полсотни человек, находившихся в розыске
Житель Челябинской области, работающий в Тюмени в одном из салонов сотовой связи, незаконно присвоил более 1,5 млн рублей.
В Тюмени работает ресурс для родственников тяжелобольных людей
Родственный уход — это важная составляющая в восстановлении и поддержании здоровья пожилых и маломобильных людей.
Тюменца оштрафовали за экстремистские аудиозаписи во "ВКонтакте"
По результатам рассмотрения дела Калининский районный суд Тюмени признал молодого человека виновным по ст. 20.29 КоАП РФ и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.
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