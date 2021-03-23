Тюмень за день: 22 марта

Депутатам Тюменской гордумы рассказали о работе школ в условиях режима повышенной готовности
О работе школ в период повышенной готовности рассказал руководитель городского департамента образования Вячеслав Воронцов.
В Тюменскую область поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Еще 2500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили медицинские организации Тюменской области.
В Тюменской области ускорился рост цен на печенье и торты
Продовольственная инфляция в феврале по сравнению с январем увеличилась на 0,2 п.п., до 6,1%.
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