Тюмень за день: 22 марта

18:00 22 марта 2021
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Депутатам Тюменской гордумы рассказали о работе школ в условиях режима повышенной готовности

О работе школ в период повышенной готовности рассказал руководитель городского департамента образования Вячеслав Воронцов.

В Тюменскую область поступила новая партия вакцины "Спутник V"

Еще 2500 доз вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) получили медицинские организации Тюменской области.

В Тюменской области ускорился рост цен на печенье и торты

Продовольственная инфляция в феврале по сравнению с январем увеличилась на 0,2 п.п., до 6,1%.

Теги: Тюмень за день
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