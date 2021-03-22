На улице Малой Заречной ограничат движение

В Тюмени с 5 по 20 апреля в районе домов № 51 и № 55 по улице Малой Заречной будет прекращено движение транспорта. На этой автомобильной дороге пройдут работы на водопроводной сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице Хабибуллы Якина, улице Казаровская. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.
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