Тюмень за день: 18 марта

Концепция, предложенная застройщиком, предусматривает набережную протяженностью 2,1 км, расположенную на левом берегу Туры между улицами Профсоюзной и Мельникайте.

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