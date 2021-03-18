Тюмень за день: 18 марта

18:00 18 марта 2021
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Участок улицы Свободы останется закрытым для транспорта

Объехать перекрытый участок можно по улице Полевой, улице Димитрова, улице Садовой.

В гордуме предложили создать книгу почетных граждан Тюмени

Имена отмеченных званием "Почетный гражданин города Тюмени" народные избранники предлагают вносить в отдельную книгу.

В Тюмени начали проектировать новый участок набережной

Концепция, предложенная застройщиком, предусматривает набережную протяженностью 2,1 км, расположенную на левом берегу Туры между улицами Профсоюзной и Мельникайте.

 

Теги: Тюмень за день
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