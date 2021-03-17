Тюмень за день: 16 марта

18:00 16 марта 2021
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Тюменские врачи спасли двухмесячного малыша со сложным пороком сердца

Двухмесячный Саид поступил в ОКБ № 1 со сложнейшим пороком сердца — тетрадой Фалло.

В Тюмени суд лишил права управления транспортом водителя, сбившего двух детей

Инцидент произошел 12 марта на улице Грибоедова, напротив школы №25.

Тюменскую область презентовали на выставке как столицу термальных вод России

Почетный титул присвоила региону в конце 2020 года глава Ростуризма Зарина Догузова.

Теги: Тюмень за день
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