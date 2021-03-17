Тюмень за день: 16 марта

Тюменские врачи спасли двухмесячного малыша со сложным пороком сердца
Двухмесячный Саид поступил в ОКБ № 1 со сложнейшим пороком сердца — тетрадой Фалло.
В Тюмени суд лишил права управления транспортом водителя, сбившего двух детей
Инцидент произошел 12 марта на улице Грибоедова, напротив школы №25.
Тюменскую область презентовали на выставке как столицу термальных вод России
Почетный титул присвоила региону в конце 2020 года глава Ростуризма Зарина Догузова.
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