Тюмень за день: 10 марта

Специалисты напоминают, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и помнить об основных правилах спасения.
С начала года на тюменских дорогах произошло 34 ДТП с детьми
В авариях 1 ребенок погиб, 38 детей ранены.
Тюменцам предлагают сдать плазму крови с антителами против COVID-19
Мероприятие состоится в рамках всероссийской недели донорства.
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