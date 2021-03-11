Тюмень за день: 10 марта

18:00 10 марта 2021
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Специалисты напоминают, как помочь человеку, провалившемуся под лед

Если произошла беда, важно сохранять спокойствие и помнить об основных правилах спасения.

С начала года на тюменских дорогах произошло 34 ДТП с детьми

В авариях 1 ребенок погиб, 38 детей ранены.

Тюменцам предлагают сдать плазму крови с антителами против COVID-19

Мероприятие состоится в рамках всероссийской недели донорства.

Теги: Тюмень за день
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