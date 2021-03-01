Как удивить девушку с помощью букета

Самый простой способ порадовать любимую девушку – подарить ей букет. Но мало кто из молодых, горячих и романтичных людей согласится на банальную покупку – наверняка покупатель захочет сделать какой-то необычный жест или выбрать неординарный способ преподнесения презента. Особенно если отношения девушки и парня еще на том уровне, когда эмоции преобладают, захватывают и заставляют делать импульсивные шаги.

Специалисты flowwow.com предложили несколько идей, которые будут очень кстати, так как впереди несколько весенних праздников, которые станут прекрасным поводом для романтичного букета.

Сохраните интригу: останьтесь инкогнито

Сейчас хорошо развит сервис доставки товаров, в том числе и цветов. Вы можете воспользоваться услугами флористических салонов, которые работают в вашем городе. Связаться с менеджером нужно заранее, чтобы специалист успел организовать создание композиции и доставку ее по адресу точно в срок. Например, вам нужна доставка цветов в Питере – вы выбираете салон, который находится ближе всего к адресу доставки, или магазин, в котором есть нужные вам растения, связываетесь с их представителями в телефонном режиме или с помощью мессенджера и делаете заказ. Обязательно предупредите, что вы хотите сохранить анонимность, тогда курьер не даст получательнице презента никаких данных о вас.

Выберите оригинальную упаковку

Органза, шляпная коробка, корзина, деревянный ящик, шляпка, декоративное ведро, кашпо, коробочка в виде сердца, тисненая бумага, даже мягкая игрушка – все это может стать основой для оформления вашего букета. Выбор зависит от ваших личных предпочтений и размеров цветов, которые вы хотите подарить любимой. Согласитесь, нежные белоснежные ландыши будут смотреться трогательно в небольшой коробке с принтом, там же можно спрятать колечко. А вот огромные хризантемы или розы можно вложить в лапы милого медведя или длинноухого зайца. Дополнить композицию можно сладостями, фруктами, воздушными шарами, лентами. Консультанты цветочных магазинов всегда идут навстречу пожеланиям клиентов и помогут найти единственно правильный вариант для вашей девушки.

Выберите особый момент для поздравления

Конечно, девушка в свой день рождения, 14 февраля или 8 марта ожидает от вас подарка, поэтому удивить ее сложно. Нужно постараться создать особую обстановку или выбрать такой момент, когда все внимание окружающих будет приковано только к ней. Сделайте так, чтобы она почувствовала себя царевной, мечты которой исполняются благодаря вашим усилиям.