Тюмень за день: 19 февраля

В Тюмени пройдет первенство мира по альпинизму

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из 12 стран в нескольких возрастных группах: юниоры и юниорки (19–21 год), юноши и девушки (13–15 и 16–18 лет).

В Тюмени определились со списком дорог, которые будут отремонтированы в 2021 году в рамках нацпроекта

Самый масштабный ремонт — около 54 км — пройдет в Тюменском районе.

Александр Моор рассказал, что определяет уровень доверия к власти

Губернатор Тюменской области на круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату", организованном в в МИА "Россия сегодня", назвал две формулы, определяющие уровень доверия к власти.