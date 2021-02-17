Тюмень за день: 17 февраля

Тюменская область получила очередную партию вакцины против коронавируса

Новая партия - 7100 доз - состоит из однодозных ампул, что позволит формировать запись на вакцинацию более комфортно для пациентов.

В Тюменской гордуме обсудили проблему безнадзорных животных

Отловом и поиском новых хозяев для "потеряшек" занимаются специалисты муниципального предприятия "ЛесПаркХоз". Всех отловленных по заявкам тюменцев или в плановом порядке собак и кошек привозят в пункт временного содержания на ул. Кедровая, 133.

На форуме "Спутник" тюменским педагогам расскажут, как проводить уроки интереснее и познавательнее

Образовательный форум для учителей и руководителей учебных заведений "Спутник" пройдет в Тюмени 27-28 февраля. В течение двух дней на площадках ТюмГУ педагоги будут совершенствовать свое профессиональное мастерство и обмениваться опытом под руководством опытных наставников.

В Тюменском президентском кадетском училище празднуют День кадета

17 февраля одиннадцатиклассники напишут свои пожелания учащимся пятого курса. Прочитать эти послания ребята смогут в этот же день, но в 2027 году, когда сами окажутся на последнем курсе училища. До этого времени записки будут храниться в специальной капсуле времени в музее ТПКУ.