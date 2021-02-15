Департамент труда и занятости населения Тюменской области временно возглавила Ольга Филипенко

Прежний руководитель, Надежда Мазуркевич, перешла на новую работу в правительство Москвы.

Мазуркевич возглавляла тюменскую службу занятости с 2017 года. За этот период удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с работодателями и партнерами, внедрить новые инструменты для развития рынка труда и службы. По результатам оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, а также имиджевых характеристик органов службы занятости Тюменская область отнесена к регионам-лидерам и занимает топовые позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации, сообщили в департамент труда и занятости населения.

До назначения нового руководителя департамента его обязанности будет исполнять заместитель директора Ольга Филипенко.