Житель Тюменского района осужден за расправу над собаками на глазах у детей

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 38-летнего жителя села Салаирка Тюменского района. Мужчина признан виновным по пп. "б, д" ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, совершенное из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних).



Суд установил, что мужчина 10 июля 2020 года в селе Салаирка во дворе дома по улице Новой в присутствии малолетних детей учинил жестокую расправу над двумя собаками, лишив их жизни.

Кроме того, в ноябре 2020 года Тюменским районным судом он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилие в отношении представителей власти), к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд с учетом указанной судимости окончательно назначил мужчине 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.