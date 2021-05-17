Суд вынес приговор тюменке, смертельно ранившей щенка

17:20 17 мая 2021
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Мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу  в отношении 31-летней местной жительницы, женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель).

Днем 7 марта 2021 года женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке. В подъезде дома по улице Харьковской тюменка нанесла собаке удар ножом в шею. Очевидцы связались с волонтерами. Щенка доставили в клинику, но спасти его не удалось. 

"Подсудимая признала вину. Суд назначил ей  320 часов обязательных работ", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Теги: жестокое обращение с животными , приговор
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