Суд вынес приговор тюменке, смертельно ранившей щенка

Мировой судья судебного участка №2 Ленинского судебного района Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы, женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель).

Днем 7 марта 2021 года женщина в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке. В подъезде дома по улице Харьковской тюменка нанесла собаке удар ножом в шею. Очевидцы связались с волонтерами. Щенка доставили в клинику, но спасти его не удалось.

"Подсудимая признала вину. Суд назначил ей 320 часов обязательных работ", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.