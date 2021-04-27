Тюменка, зарезавшая щенка, предстанет перед судом

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель).
Днем 7 марта 2021 года тюменка в состоянии опьянения поругалась со своим сожителем. После этого она выместила свою злость на щенке: в подъезде дома по улице Харьковской, 60 она нанесла собаке удар ножом в шею. Очевидцы связались с волонтерами. Щенка доставили в клинику, но спасти его не удалось.
Женщина признала свою вину, вскоре дело рассмотрит суд.
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