Тюменца, порубившего топором собаку, ждет суд

40-летнего тюменца обвиняют в жестоком обращении с животными, прокуратура передала дело в суд.
По версии дознания, в январе 2023 года мужчина за агрессивное поведение по отношению к нему несколько раз ударил свою собаку топором по голове, затем упаковал ее в пакеты и выбросил в мусорный бак у дома. Неравнодушные соседи достали собаку и передали в ветклинику.
Получившая тяжелые увечья собака выжила, а ее хозяину грозит наказание - санкцией статьи предусмотрено до 3 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура.
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