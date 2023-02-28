Тюменца, порубившего топором собаку, ждет суд

12:29 28 февраля 2023
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40-летнего тюменца обвиняют в жестоком обращении с животными, прокуратура передала дело в суд.

По версии дознания, в январе 2023 года мужчина за агрессивное поведение по отношению к нему несколько раз ударил свою собаку топором по голове, затем упаковал ее в пакеты и выбросил в мусорный бак у дома. Неравнодушные соседи достали собаку и передали в ветклинику.

Получившая тяжелые увечья собака выжила, а ее хозяину грозит наказание - санкцией статьи предусмотрено до 3 лет лишения свободы, сообщает облпрокуратура. 

Теги: жестокое обращение с животными , прокуратура , собаки , суд , уголовная ответственность
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