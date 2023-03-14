Тюменца приговорили к году исправительных работ за порубленную топором собаку

Мировой судья Ленинского судебного района Тюмени признал 40-летнего Александра виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье (ч. 1 ст. 245 УК РФ) и назначил ему год исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, сообщает объединённая пресс-служба судов ТО.

В январе 2023 года мужчина несколько раз ударил топором по голове своего пса, затем упаковал в пакеты и выбросил в мусорный бак у дома, однако неравнодушные горожане обнаружили бедолагу и передали его в ветклинику.



Подсудимый вину признал, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Отмечается, что, раскаявшись, мужчина переводил деньги на на счет клиники, через супругу передавал медикаменты для лечения и реабилитации животного.

Мировой судья, определяя меру наказания, учел с положительные характеристики с места жительства и работы, признание вины, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении двух детей и беременность супруги.