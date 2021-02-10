Тюмень за день: 10 февраля

В ходе досудебного производства было выплачено 20 млн рублей долгов по оплате труда

Как сообщается на сайте корпорации, АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики.

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