Тюмень за день: 10 февраля

18:00 10 февраля 2021
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В Тюменскую область может зайти новый крупный инвестор

Как сообщается на сайте корпорации, АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики.

В Тюмени нашли водителя, сбившего 22-летнюю девушку на пешеходном переходе

Мужчина на "Ладе Ларгус" скрылся с места ДТП.

В регионе возбуждено 40 уголовных дел о невыплате зарплаты

В ходе досудебного производства было выплачено 20 млн рублей долгов по оплате труда

Теги: Тюмень за день
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