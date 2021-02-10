Тюмень за день: 10 февраля

В Тюменскую область может зайти новый крупный инвестор
Как сообщается на сайте корпорации, АФК "Система" является крупным частным инвестором в реальный сектор экономики.
В Тюмени нашли водителя, сбившего 22-летнюю девушку на пешеходном переходе
Мужчина на "Ладе Ларгус" скрылся с места ДТП.
В регионе возбуждено 40 уголовных дел о невыплате зарплаты
В ходе досудебного производства было выплачено 20 млн рублей долгов по оплате труда
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru