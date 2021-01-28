Тюмень за день: 28 января

18:00 28 января 2021
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В Тюмени мошенники предлагали пенсионерам обеззараживание квартир от коронавируса

На выезде из Тюмени полиция задержала злоумышленников, которые обманом похищали деньги у пожилых людей.

В ФЦН Тюмени появился открытый аппарат МРТ

Это делает возможным осмотр пациентов с клаустрофобией, пугающихся закрытого пространства, а также проведение функциональных исследований.

Тюменцы могут поучаствовать в федеральной программе Rurban Creative Lab

Rurban Creative Lab — программа по преобразованию городских и сельских территорий в креативные кластеры.

Теги: Тюмень за день
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