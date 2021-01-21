Тюмень за день: 21 января

В Тюменской области зарегистрировано 29 ломбардов

С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок.

В Тюмени возбуждено уголовное дело из-за нарушений в пансионате для престарелых на улице Рябиновой

В доме отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Тюменцев предупреждают о сильных морозах в предстоящие дни

Постепенное ослабление морозов ожидается с 25 января.