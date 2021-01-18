Тюмень за день: 18 января

18:00 18 января 2021
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Прокуратура: подростковая преступность в регионе снизилась на 18%

В 2,8 раза сократилось количество преступлений, связанных с причинением подростками тяжкого вреда здоровью.

В Тюменском районе школьный автобус столкнулся с "Кадиллаком"

От удара автобус отбросило в столб, легковой автомобиль в забор.

В Богандинском возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на пожаре

Из квартиры были эвакуированы двое малолетних детей, , несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось.

Теги: Тюмень за день
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