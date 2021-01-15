Работающие тюменцы 65+ могут взять больничный до 28 февраля

Работающие граждане 65 лет и старше, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист с 16 января до 28 февраля 2021 года. При этом гражданам не нужно обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы.

Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования. Пособие по временной нетрудоспособности придет гражданам напрямую из средств ФСС.

Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.