В ФСС рассказали о лечении работников, пострадавших при тушении пожаров

17 мая при тушении лесных пожаров в Тюменской области пострадало двое работников Тюменской Авиабазы. Все расходы по лечению возьмет на себя Тюменское отделение Фонда социального страхования.

Один из работников, лесник, который участвовал в тушении пожара, получил легкую производственную травму. Пострадавший находится в Тобольске на стационарном лечении, идет на поправку, в ближайшее время будет переведен на амбулаторно-поликлиническое лечение.

Второй работник, тракторист, проводил работы по созданию противопожарной минерализованной полосы и получил тяжелую производственную травму. Пострадавший находится на стационарном лечении в Областной клинической больнице № 1.

Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования ему был назначен персональный менеджер по сопровождению пострадавшего на всех этапах реабилитационного лечения, до восстановления трудоспособности или установления утраты профессиональной трудоспособности.

Все расходы по лечению пострадавших возьмет на себя Тюменское отделение Фонда социального страхования. С работниками, их семьями и медицинскими организациями работают реабилитационные менеджеры, в обязанности которых входит полное сопровождение пострадавшего от тяжелого несчастного случая на производстве на всех этапах его восстановления до полного окончания реабилитации.

Оба работника получат 100% оплату больничного листка, а при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности им также назначаются единовременная и ежемесячные страховые выплаты.

Для дальнейшего восстановления здоровья пострадавших работников Фонд социального страхования обеспечит оплату дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией. В случае разработки программы реабилитации пострадавшего (ПРП) и соответствующих рекомендаций оплате будут подлежать лекарства, технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия и санаторно-курортное лечение, сообщили в Тюменском отделении Фонда социального стразования.