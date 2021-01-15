Тюмень за день: 14 января

Абитуриенты смогут дистанционно предоставить согласие на зачисление в тюменские вузы

В Тюменской области в 2020 году сервисом "Поступление в вуз онлайн" имели возможность воспользоваться абитуриенты вузов ТюмГУ и ТИУ.

В Тюмени готовятся к массовым крещенским купаниям

Основным местом для купаний станет озеро Чемпионов.

В Тюмени десяток дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим

Они работают как в будние, так и в выходные дни.