Тюмень за день: 14 января

Абитуриенты смогут дистанционно предоставить согласие на зачисление в тюменские вузы
В Тюменской области в 2020 году сервисом "Поступление в вуз онлайн" имели возможность воспользоваться абитуриенты вузов ТюмГУ и ТИУ.
В Тюмени готовятся к массовым крещенским купаниям
Основным местом для купаний станет озеро Чемпионов.
В Тюмени десяток дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим
Они работают как в будние, так и в выходные дни.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru