Тюмень за день: 14 января

18:15 14 января 2021
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Абитуриенты смогут дистанционно предоставить согласие на зачисление в тюменские вузы

В Тюменской области в 2020 году сервисом "Поступление в вуз онлайн" имели возможность воспользоваться абитуриенты вузов ТюмГУ и ТИУ.

В Тюмени готовятся к массовым крещенским купаниям

Основным местом для купаний станет озеро Чемпионов.

В Тюмени десяток дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим

Они работают как в будние, так и в выходные дни.

Теги: Тюмень за день
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