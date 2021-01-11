Тюмень за день: 11 января

В Тюменской области в новогодние каникулы не выявлено новых коронавирусных очагов
На сегодняшний день на контроле Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости.
Студенты ТюмГУ могут с 1 марта возобновить обучение в стенах вуза
С 11 января студенты университета продолжают учиться дистанционно.
В Тюмени предъявлено обвинение хозяйке пансионата, где на пожаре погибли 7 пожилых людей
Вечером 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района загорелись надворные постройки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru