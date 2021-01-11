Тюмень за день: 11 января

18:15 11 января 2021
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В Тюменской области в новогодние каникулы не выявлено новых коронавирусных очагов

На сегодняшний день на контроле Роспотребнадзора находится один очаг групповой заболеваемости.

Студенты ТюмГУ могут с 1 марта возобновить обучение в стенах вуза

С 11 января студенты университета продолжают учиться дистанционно.

В Тюмени предъявлено обвинение хозяйке пансионата, где на пожаре погибли 7 пожилых людей

Вечером 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района загорелись надворные постройки.

Теги: Тюмень за день
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