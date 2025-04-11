В Тюменской области прошли масштабные учения по тушению лесных пожаров

8 апреля в окрестностях села Сорочкино Аромашевского района прошли межрайонные тактические учения, посвященные тушению лесных пожаров.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, главная задача мероприятия — оценить готовность лесопожарных формирований и экстренных служб к началу пожароопасного сезона, а также отработать взаимодействие различных ведомств в условиях ЧС.

Согласно сценарию учений, в Сорочкинском сельском поселении вспыхнул условный лесной пожар на площади 4 гектара. Его заметил летчик-наблюдатель Тюменской авиабазы во время патрулирования.

Из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания на помощь пришли десантники-пожарные из Тобольского авиаотделения, которых доставили на вертолете. После высадки они сразу приступили к локализации пожара: начали ручную опашку, использовали ранцевые огнетушители и воздуходувки.

Однако ситуация осложнилась: ветер усилился, температура поднялась, и площадь возгорания увеличилась до 26 гектаров, угрожая деревне Сорочкино. Для защиты населенного пункта были направлены дополнительные силы — лесопожарные формирования из соседних районов, пожарные расчёты, спасатели и добровольцы, а также транспорт для эвакуации.

В ходе учений отработали все этапы борьбы с огнем и различные методы тушения: от опашки и прокладки минерализованных полос до использования мотопомп с пеной, ручных инструментов и беспилотников для воздушного наблюдения. Все службы продемонстрировали слаженную работу и эффективное взаимодействие между ведомствами.

Фото - Департамент лесного комплекса Тюменской области