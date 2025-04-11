Федеральную дорогу Р-402 защитили от паводка метровой насыпью в 4,3 км

Ситуация с паводком на реке Ишим находится под контролем, уровень воды тщательно отслеживается, особое внимание уделяется участкам, на которых в прошлом году половодье было особенно сильным.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале отмечает, что в Ильинке вода за сутки поднялась на два сантиметра и составила 741 см. В Ишимском районе — 577 см, уровень вырос на 17 см. В Абатском районе уровень составляет 655 см, за сутки вода поднялась на 19 см.

"На особом контроле в Абатском районе федеральная дорога Р-402 — ее защитили метровой насыпью протяженностью 4,3 км. На данный момент стратегическому отрезку трассы ничего не угрожает", - отметил глава региона.

По его словам, пока самые пессимистичные прогнозы метеорологов не сбылись, но это не повод расслабляться.