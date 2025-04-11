Тюменец получил заряд газа в лицо при попытке продажи смартфона

Жертвой разбоя стал тюменец, решивший продать свой смартфон за 54 тысячи рублей. Сначала все было хорошо - товар на сайте бесплатных объявлений привлек внимание покупателя, и, казалось бы, все шло по плану — встреча во дворе, осмотр телефона, но тут-то и началась настоящая драма.

Покупатель уговорил продавца зайти в подъезд, там несколько раз распылил ему в лицо газовый баллончик, после чего скрылся вместе с дорогостоящим гаджетом.

Но оперуполномоченные отдела полиции № 5 УМВД России по Тюмени оказались на высоте: они быстро вычислили 20-летнего подозреваемого и задержали его. Как оказалось, наш герой сдал телефон в комиссионный магазин и потратил деньги на свои нужды. Полицейские похищенное вернули законному владельцу, а вот горе-покупателя ждет уголовное дело по статье "Разбой", которое может обернуться для него лишением свободы на срок до 10 лет.