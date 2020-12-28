Тюмень за день: 28 декабря

В Тюмени отреставрируют гостиницу начала XX века

Реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия "Гостиница П.Г. Крутикова", расположенного по улице Первомайская, 40, запланированы на 2021 год.

Александру Моору на прямую линию поступило 1500 вопросов

Сегодня, в 18:30, начнется прямая линия с губернатором Тюменской области.

Тюменцы могут рассказать о региональных достопримечательностях

На портале "Живое наследие" жители уже отметили три бренда Тюменской области: Дмитрий Менделеев, музей декабристов в Ялуторовске и Тобольский Кремль.