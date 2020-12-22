Тюмень за день: 22 декабря

Жительница Тюменского района предстанет перед судом за истязание дочерей

По версии следствия, женщина с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух своих дочерей за малейшие провинности/

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидемического порога

Грипп не циркулирует.

Губернатор Тюменской области рассказал о задачах правительства на 2021 год

Итоги 2020 года и главные направления работы в 2021 году Александр Моор озвучил в ежегодном послании губернатора.