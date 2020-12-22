Тюмень за день: 22 декабря

Жительница Тюменского района предстанет перед судом за истязание дочерей
По версии следствия, женщина с января 2015 по сентябрь 2020 года систематически избивала двух своих дочерей за малейшие провинности/
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