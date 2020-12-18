Тюмень за день: 18 декабря

18:00 18 декабря 2020
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В 2021 году в Тюмени появится еще одна поликлиника

В областном центре начались строительно-монтажные работы по реконструкции зданий на улице Пермякова.

АСИ: доля креативных индустрий в экономике Тюмени 9%

Если говорить о Тюменской области в целом, то выручка организаций креативных индустрий региона составила 383 млрд рублей.

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют дважды

19 и 21 декабря будет временно перекрыто движение в Ярковском районе.

Теги: Тюмень за день
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