Тюмень за день: 18 декабря

В 2021 году в Тюмени появится еще одна поликлиника

В областном центре начались строительно-монтажные работы по реконструкции зданий на улице Пермякова.

АСИ: доля креативных индустрий в экономике Тюмени 9%

Если говорить о Тюменской области в целом, то выручка организаций креативных индустрий региона составила 383 млрд рублей.

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют дважды

19 и 21 декабря будет временно перекрыто движение в Ярковском районе.