Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют дважды

19 и 21 декабря будет временно перекрыто движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе.
В связи с проведением работ по монтажу оборудования будет перекрыто движение в обоих направлениях:
— 19 декабря с 02.00 до 05.00 на 15 минут на 94-м километре дороги;
— 21 декабря с 02.00 до 05.00 на 15 минут на 69-м километре трассы.
Безопасность дорожного движения в местах проведения работ будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД.
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