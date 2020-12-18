Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекроют дважды

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

19 и 21 декабря будет временно перекрыто движение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском районе.

В связи с проведением работ по монтажу оборудования будет перекрыто движение в обоих направлениях:

— 19 декабря с 02.00 до 05.00 на 15 минут на 94-м километре дороги;

— 21 декабря с 02.00 до 05.00 на 15 минут на 69-м километре трассы.

Безопасность дорожного движения в местах проведения работ будут обеспечивать наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД.