Тюмень за день: 17 декабря

Автобус № 42 будет ходить до ж/д вокзала
По обновленной схеме маршрут будет работать с 1 января.
В Тюменской области число заболевших коронавирусом превысило 21 тысячу
4 865 человек остаются под медицинским наблюдением.
Тюменский оперштаб опроверг информацию об ужесточении противокоронавирусных ограничений
В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru