Тюмень за день: 17 декабря

Автобус № 42 будет ходить до ж/д вокзала

По обновленной схеме маршрут будет работать с 1 января.

В Тюменской области число заболевших коронавирусом превысило 21 тысячу

4 865 человек остаются под медицинским наблюдением.

Тюменский оперштаб опроверг информацию об ужесточении противокоронавирусных ограничений

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг.