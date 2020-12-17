Тюмень за день: 17 декабря

18:05 17 декабря 2020
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Автобус № 42 будет ходить до ж/д вокзала

По обновленной схеме маршрут будет работать с 1 января.

В Тюменской области число заболевших коронавирусом превысило 21 тысячу

4 865 человек остаются под медицинским наблюдением.

Тюменский оперштаб опроверг информацию об ужесточении противокоронавирусных ограничений

В мессенджерах распространяется сообщение о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг.

Теги: Тюмень за день
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