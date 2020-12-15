Тюмень за день: 15 декабря

Жертвами коронавируса стали еще 8 жителей Тюменской области
Несмотря на усилия врачей, скончались мужчины 48, 58, 64 и 70 лет, женщины 49, 53, 54 и 63 лет.
Медики рассказали, в каких случаях применяются экспресс-тесты на COVID-19
Специалисты отмечают, что новые экспресс-тесты применяются, когда анализ на коронавирус нужен немедленно.
Осужден участник тюменской банды, находившийся в розыске 16 лет
В начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru