Тюмень за день: 15 декабря

Жертвами коронавируса стали еще 8 жителей Тюменской области

Несмотря на усилия врачей, скончались мужчины 48, 58, 64 и 70 лет, женщины 49, 53, 54 и 63 лет.

Медики рассказали, в каких случаях применяются экспресс-тесты на COVID-19

Специалисты отмечают, что новые экспресс-тесты применяются, когда анализ на коронавирус нужен немедленно.

Осужден участник тюменской банды, находившийся в розыске 16 лет

В начале 2002 года мужчина вошел в состав банды, которая была создана в 1995 году двумя жителями Тюмени.