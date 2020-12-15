На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дважды перекроют движение

На автодороге Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск дважды перекроют движение на время установки металлоконструкции для табло информации.

Сперва на 94-м км 19 декабря ориентировочно с 02:00 до 05:00 будет перекрыто движение на 15 минут. Затем на 69-м км движение будет закрыто 21 декабря — также на 15 минут ночью.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.