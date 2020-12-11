Тюмень за день: 11 декабря

Тюменский Роспотребнадзор назвал фейком информацию о наборе волонтеров для выявления закрытых вечеринок

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области заявило, что СМИ распространяет фейковую информацию о деятельности ведомства.

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 20 тысяч

На сегодня в регионе 2338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2269 находятся на перевахтовке.

Книга Почета Тюмени станет доступна для всех горожан

В настоящее время Книга Почета хранится в городском архиве и экспонируется публично только в особых случаях.