Тюмень за день: 11 декабря

Тюменский Роспотребнадзор назвал фейком информацию о наборе волонтеров для выявления закрытых вечеринок
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области заявило, что СМИ распространяет фейковую информацию о деятельности ведомства.
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области превысило 20 тысяч
На сегодня в регионе 2338 человек остаются под медицинским наблюдением, 2269 находятся на перевахтовке.
Книга Почета Тюмени станет доступна для всех горожан
В настоящее время Книга Почета хранится в городском архиве и экспонируется публично только в особых случаях.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru