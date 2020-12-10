Тюмень за день: 10 декабря

10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса получили тюменские больницы
Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки.
Тюменцам предлагают стать добрососедями для пожилых
Одна из важнейших задач штаба ― объединить соседей-горожан и мобилизовать силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций.
В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино
На момент визита сотрудников полиции и спецподразделения СОБР Росгвардии в квартире находились 10 игроков и 2 крупье.
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