Тюмень за день: 10 декабря

18:00 10 декабря 2020
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10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса получили тюменские больницы

Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки.

Тюменцам предлагают стать добрососедями для пожилых

Одна из важнейших задач штаба ― объединить соседей-горожан и мобилизовать силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций.

В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино

На момент визита сотрудников полиции и спецподразделения СОБР Росгвардии в квартире находились 10 игроков и 2 крупье.

Теги: Тюмень за день
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