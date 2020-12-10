Тюмень за день: 10 декабря

10 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса получили тюменские больницы

Тест позволяет получить результат в течение 15-20 минут по мазку из носоглотки.

Тюменцам предлагают стать добрососедями для пожилых

Одна из важнейших задач штаба ― объединить соседей-горожан и мобилизовать силы для преодоления возникающих кризисных ситуаций.

В центре Тюмени пресекли работу подпольного казино

На момент визита сотрудников полиции и спецподразделения СОБР Росгвардии в квартире находились 10 игроков и 2 крупье.