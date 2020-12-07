Тюмень за день: 7 декабря

В Тюменской области за сутки выздоровели 376 пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе 19 406 человек заразились коронавирусом, выздоровели 17 064.

В Тюмени с января начнет курсировать второй экспрессный маршрут

Новый маршрут снизит нагрузку на автобусы магистральных маршрутов № 25 и № 30

В Тюменской области в декрете находятся почти две сотни отцов

Тюменским отделением Фонда социального страхования в декабре выплачено пособий по уходу за ребенком 11 044 жителям Тюменской области.