Тюмень за день: 7 декабря

18:10 07 декабря 2020
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В Тюменской области за сутки выздоровели 376 пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в регионе 19 406 человек заразились коронавирусом, выздоровели 17 064.

В Тюмени с января начнет курсировать второй экспрессный маршрут

Новый маршрут снизит нагрузку на автобусы магистральных маршрутов № 25 и № 30

В Тюменской области в декрете находятся почти две сотни отцов

Тюменским отделением Фонда социального страхования в декабре выплачено пособий по уходу за ребенком 11 044 жителям Тюменской области.

Теги: Тюмень за день
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