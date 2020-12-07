Тюмень за день: 7 декабря

В Тюменской области за сутки выздоровели 376 пациентов с коронавирусом
Всего с начала пандемии в регионе 19 406 человек заразились коронавирусом, выздоровели 17 064.
В Тюмени с января начнет курсировать второй экспрессный маршрут
Новый маршрут снизит нагрузку на автобусы магистральных маршрутов № 25 и № 30
В Тюменской области в декрете находятся почти две сотни отцов
Тюменским отделением Фонда социального страхования в декабре выплачено пособий по уходу за ребенком 11 044 жителям Тюменской области.
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