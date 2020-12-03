Новогодние мишки возвращаются на Цветной бульвар

Несколько лет подряд СУЭНКО устанавливает в Тюменской области светящиеся арки – "Порталы желаний". Этой зимой Тюмень украсили 6 "порталов" СУЭНКО и 10 светодиодных конструкций, в том числе белые медведи.

Медведицу Матильду Потаповну и медвежат Умку, Топтыжку и Пломбира сегодня установили на том же месте, что и в прошлом году - у цирка. Там появились три стилизованные "ели".