Новогодние мишки возвращаются на Цветной бульвар

11:21 03 декабря 2020
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Несколько лет подряд СУЭНКО устанавливает в Тюменской  области светящиеся арки – "Порталы желаний". Этой зимой Тюмень украсили 6 "порталов" СУЭНКО и 10 светодиодных конструкций, в том числе белые медведи. 

Медведицу Матильду Потаповну и медвежат Умку, Топтыжку и Пломбира сегодня установили на том же месте, что и в прошлом году - у цирка. Там появились три стилизованные "ели".

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Теги: Новый год
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