На улице Свободы до весны ограничат движение

12:09 25 ноября 2020
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В Тюмени на время реконструкции водопровода с 5 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года будет прекращено движение транспорта по улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Садовой, улице Димитрова, улице Полевой.

Теги: ограничение движения
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