На улице Свободы до весны ограничат движение

В Тюмени на время реконструкции водопровода с 5 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года будет прекращено движение транспорта по улице Свободы на участке от улицы Затюменской до улицы Казанской. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Садовой, улице Димитрова, улице Полевой.