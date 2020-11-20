Тюмень за день: 20 ноября

Учащиеся 6-11 классов в школах Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска остаются на дистанционном обучении.

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