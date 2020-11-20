Тюмень за день: 20 ноября

18:00 20 ноября 2020
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Годовая инфляция в Тюменской области составила 3,5%

Ускорению инфляции в области способствовали ухудшение ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

Учащиеся городских школ Тюменской области остаются на дистанционке по 6 декабря

Учащиеся 6-11 классов в школах Тюмени и Тюменского района, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска остаются на дистанционном обучении.

171 случай коронавируса за сутки выявили в Тюменской области

1953 человека остаются под медицинским наблюдением.

Теги: Тюмень за день
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